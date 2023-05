La Suisse se garde bien de fanfaronner

Victorieuse de la Slovénie 7-0 pour son entrée en lice dans le Championnat du monde à Riga, l'équipe de Suisse ne pavane pas.

L'esprit est déjà tourné vers le prochain match de dimanche contre la Norvège.

On appelle ça l'expérience. Un blanchissage, sept buts, un power-play et un box-play efficaces, mais pas de fanfaronnades. Habituée de ces grands événements, la Suisse a appris à oublier très vite les victoires comme les défaites. Parce que le format ne permet pas de se caresser le ventre bien longtemps. Parce que dimanche il faudra répéter les mêmes choses positives et gommer les aspects négatifs.

Faire attention

'On a eu pas mal de déchets, note un Gaëtan Haas auteur de trois assists. Il faudra éviter ça contre les autres nations. Surtout les débuts de tiers où on se complique la vie. Contre la Norvège, on ne devra pas faire de cadeaux. Là, face aux Slovènes, tu as beau en parler pendant la pause en affirmant vouloir bien commencer, tu arrives au premier shift, ils mettent le puck au fond, puis tu enchaînes avec une perte de puck et la ligne d'après la même chose. Il y a eu un peu une réaction en chaîne jusqu'à ce qu'une ligne fasse du bon travail et qu'on puisse repartir du bon côté.'

Interrogé sur la prochaine échéance de sa sélection, Patrick Fischer n'a pas répondu différemment: 'On est encore le favori contre la Norvège. On va être prêt. On doit faire attention parce qu'après le 2-0 et le 3-0 on n'était pas assez concentré. Mais mes compliments aux joueurs, parce que ce n'était pas facile. On a eu quatre jours plutôt récréatifs de dimanche jusqu'à jeudi, on voulait ça. Je voulais donc voir comment l'équipe allait réagir et commencer, et je suis content de la réponse des joueurs.'

La force du power-play

Autre sujet de satisfaction pour le coach zougois, les situations spéciales. 'Je suis content que le power-play et le box-play aient bien fonctionné, précise-t-il. Les situations spéciales sont importantes dans un tournoi comme ça, surtout au début. On a fait une bonne première passe. Le blanchissage me plaît aussi beaucoup parce que tout part de la défense.'

Avec quatre réussites sur six tentatives, le power-play helvétique a rendu une copie plutôt intéressante. Et Gaëtan Haas en a profité. 'Quand tu te retrouves sur un power-play avec de tels joueurs, c'est clair que tu prends du plaisir, se réjouit le Seelandais. J'essaie de faire mon job, et il ne leur faut pas trente occasions pour les mettre au fond. C'est quelque chose qui va être important pour la suite du tournoi.'

