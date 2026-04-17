La Suisse se reprend et domine la Slovaquie

L'équipe de Suisse a offert un premier succès à Jan Cadieux dès le deuxième match de son nouveau coach à la bande.

La sélection helvétique a battu la Slovaquie 5-3 vendredi à Topolcany pour conclure une première semaine de préparation au Mondial bien mouvementée.

Tout ne fut pas rose. Battue 3-1 par ce même adversaire 24 heures plus tôt au même endroit, la Suisse a montré deux visages bien distincts vendredi: conquérante jusqu'au 4-1 marqué à 35 secondes de la deuxième sirène, elle a témoigné au troisième tiers d'une certaine suffisance qui aurait pu lui coûter cher.

Parmi les points les plus positifs, cette équipe de Suisse a fait preuve d'une belle efficacité, grâce notamment à l'expérimentée triplette Scherwey-Haas-Herzog. Fabrice Herzog fut d'ailleurs l'homme du match avec ses 3 points.

Waeber a souffert

Auteur de la passe décisive sur le 1-0 de Tristan Scherwey (15e), le rugueux attaquant - qui rejoindra Rapperswil-Jona cet été - a signé un doublé en profitant à chaque fois d'une passe armée derrière la cage. Il a inscrit le 2-0 (22e) grâce à un assist de Théo Rochette et le 3-1 (34e) sur une offrande de Tristan.

Cette troisième réussite helvétique a coupé les ailes des Slovaques, qui étaient revenus à 2-1 à la 27e en trouvant la faille à 5 contre 3. Mais le 4-1 leur a paradoxalement permis de trouver un second souffle, avec l'aide d'une équipe de suisse trop attentiste à l'entame de l'ultime période.

Ludovic Waeber, qui avait remplacé Kevin Pasche après le 3-1, a d'ailleurs souffert devant le filet helvétique. Il a concédé un premier but après 59 secondes de jeu seulement au troisième tiers, capitulant une deuxième fois dès la 45e alors que la Slovaquie évoluait à nouveau en supériorité numérique (4-3).

Le futur gardien de Gottéron a ensuite fait face à plusieurs situations chaudes, notamment lorsque la Slovaquie a bénéficié d'un nouveau 'power-play' à 2'08 de la fin. Les Slovaques, qui ont donc pu évoluer à 6 contre 4, ont assiégé le but suisse, en vain. Et Ken Jäger a pu sceller le score dans une cage vide à 3'' du terme.

/ATS