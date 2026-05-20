La Tchéquie s'en sort face à l'Italie à Fribourg

La Tchéquie a eu chaud mais s'en est finalement sortie face à l'Italie, dans le groupe B du ...
La Tchéquie s'en sort face à l'Italie à Fribourg

La Tchéquie s'en sort face à l'Italie à Fribourg

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La Tchéquie a eu chaud mais s'en est finalement sortie face à l'Italie, dans le groupe B du Championnat du monde. Les Tchèques se sont imposés 3-1 mercredi à Fribourg après avoir été menés 1-0.

L'Italien Nicholas Saracino avait en effet mis les champions du monde 2024 dans l'embarras en ouvrant le score dans le tiers médian. Il a contrôlé le puck avec son gant avant de tourner autour du but adverse: 1-0 après 40 minutes alors que les Tchèques menaient 39-8 aux tirs.

Mais Roman Cervenka et ses coéquipiers ont finalement trouvé la faille lors de la troisième période. Marek Alscher (46e) et Jakub Flek (52e) ont inversé la tendance avant que l'attaquant de Zoug Dominik Kubalik ne marque le 3-1 dans la cage vide (60e).

Avec cette troisième victoire en quatre matches, la Tchéquie (10 points) prend les commandes du groupe B en attendant les parties du Canada (9 pts) et de la Slovaquie (8 pts), qui jouent jeudi.

/ATS
 

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