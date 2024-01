La fête continue pour Nino Niederreiter et les Jets

Le Winnipeg de Nino Niederreiter est aujourd’hui la meilleure équipe de la NHL avec ses 56 points. A Tempe face à Arizona, les Jets ont poursuivi leurs magnifiques séries.

Ils se sont imposés 6-2 devant les Coyotes de Janis Moser pour cueillir une sixième victoire de rang, conclure un douzième match avec au moins un point à l’issue du temps réglementaire et livrer un vingt-neuvième sans encaisser plus de trois buts. Passeur sur le dernier but de la rencontre, Nino Niederreiter a comptabilisé son 24e point de la saison.

Philip Kurashev fut l’autre Suisse victorieux dimanche. Le Bernois a signé sa huitième réussite de la saison lors du succès 4-3, le premier de l’année, de Chicago face à Calgary. Avec ses 23 points, Kurashev est le meilleur compteur des Blackhawks qui campent toujours à la dernière place de la Central Division.

Enfin le Suisse de ce dimanche fut bien Kevin Fiala, auteur d’un doublé inutile pour Los Angeles à Washington. Grâce aux deux buts du Saint-Gallois, les Kings ont mené à deux reprises au score avant de concéder une cinquième défaite de rang sur une réussite de John Carlson à 53’’ de la sirène. Avec ses neuvième et dixième buts de l’exercice, Kevin Fiala (33 points) a pris deux longueurs d’avance sur Roman Josi pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL.

/ATS