La prochaine édition de la Coupe du monde reportée à 2025

La NHL et l'Association des joueurs (NHLPA) ont annoncé vendredi que la prochaine Coupe du monde ne sera pas disputée en février 2024. Ils espèrent l'organiser en février 2025.

'Malheureusement, dans le contexte actuel, il n'est pas possible d'organiser la Coupe du monde à ce moment-là', écrivent la NHL et la NHLPA dans un communiqué conjoint. L'incertitude règne notamment quant à la possibilité pour la Russie d'aligner une équipe, la NHL ayant suspendu toutes ses relations commerciales avec la Russie depuis son invasion de l'Ukraine.

La Coupe du monde de 2024 aurait rassemblé au moins huit équipes nationales et peut-être dix, avec des matches prévus en Amérique du Nord et en Europe. L'idée était de disputer toutes les rencontres pendant une fenêtre de 17 jours en février. La quatrième et dernière édition de la Coupe du monde remonte à 2016, et tous les matches s'étaient joués à Toronto.

