Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten

Valse des entraîneurs en National League. Lauri Marjämaki quitte Kloten pour Zoug, alors que l'ex-coach de l'EVZ Michael Liniger entraînera les Aviateurs, ont annoncé les deux clubs jeudi.

Marjämaki était à la barre de Kloten lors des deux dernières saisons. Il avait réussi à qualifier le club pour les play-off lors de la première année (élimination en quart contre Zurich), mais pas lors du présent exercice (12e de la saison régulière).

Le technicien de 48 ans, ancien sélectionneur de la Finlande, était encore sous contrat pour la saison 2026/27 avec Kloten, mais il rejoint Zoug dès maintenant. Sa nouvelle entente avec le club zurichois ne porte toutefois que sur une saison.

Liniger dans l'autre sens

Michael Liniger fait le voyage en sens inverse dans le cadre de cet accord entre les deux clubs, trois mois après avoir été licencié par l'EVZ alors qu'il avait encore un contrat valable jusqu'en 2027. Il est désormais lié à Kloten jusqu'à la fin de la saison 2028, a précisé le club zurichois.

Le technicien suisse de 46 ans avait succédé à Dan Tangnes en février 2025 sur le banc des Taureaux, mais son aventure en tant qu'entraîneur en chef n'avait duré que quelques mois. Après une série de mauvais résultats, il avait été remplacé en janvier par le Canadien Benoît Groulx, lequel n'a pas réussi à qualifier les Taureaux pour les play-off.

Michael Liniger a désormais l'occasion de rebondir à Kloten, club pour lequel il a joué de 2007 à 2016.

/ATS