Lausanne devra passer par un acte VII pour viser les demi-finales

Lausanne s'est incliné 3-2 lors de l'acte VI des quarts de finale des play-off de National League. Vaudois et Bernois se retrouveront mardi soir à Malley pour un match décisif.

Il faudra passer par un septième match dans cette série de quarts de finale. Parce que les joueurs de Geoff Ward n'ont pas su faire honneur à leur statut de favori. Parce que les Emmentalois ont encore une fois joué leur jeu et ennuyé un LHC incapable de déjouer les pièges évidents tendus par les hommes de Thierry Paterlini. Langnau joue avec ses armes et le fait plutôt très bien. En face, Lausanne manque de créativité et de fighting spirit pour espérer clore les débats, comme il a pu le faire en saison régulière.

Le LHC ne pouvait pas moins bien commencer ce sixième duel. Comme lors du match précédent, les Vaudois ont encaissé le premier but très rapidement. Après 58 secondes, c'est Mäenalanen qui a battu Pasche dans la lucarne. 71 secondes plus tard, Oskars Lapinskis a pu habilement dévier le puck pour conférer à Langnau une avance de deux buts.

Lausnane a mis du temps à se remettre de cette entame catastrophique. Il a fallu attendre la toute dernière minute du premier tiers pour voir Marti réduire la marque grâce à son dos après un rebond accord par Charlin. Le défenseur vaudois fut d'ailleurs la figure centrale de cette période initiale, puisqu'à la 6e il a délivré une grosse mise en échec sur Riikola qui aurait pu avoir de sérieuses conséquences sur le défenseur finlandais. Marti s'en est sorti sans pénalité et Riikola a finalement pu revenir au jeu.

A Lausanne, on pourrait lancer un avis de recherche pour tenter de retrouver certains leaders. A commencer par le trio de la première ligne avec Riat, Suomela et Oksanen. Même si l'ailier suisse a inscrit le deuxième but vaudois en toute fin de partie, c'est trop maigre.

C'est donc un match de tous les dangers qui s'annonce mardi à Lausanne. Les Lions pourront toutefois se dire que l'an dernier au même stade contre Davos, ils n'avaient absolument pas tremblé. Mais le contexte était différent et ils avaient le vent dans le dos après s'être imposés dans les Grisons lors de l'acte VI.

