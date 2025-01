Lausanne enchaîne un 8e succès de rang, Genève d'un souffle

Et de 8! Lausanne n'a pas laissé passer sa chance de poursuivre sa série victorieuse en National League lors de son déplacement à Lugano avec un succès 3-1.

La légende veut que les débuts de match au Tessin font parfois regretter les équipes d'avoir dû traverser le Gothard après un long trajet. Mais pas avec ce Lausanne-là, ni avec ce Lugano-là. Car ce sont bien les Vaudois qui ont été prompts à ouvrir le score. Après 82 secondes, Niklas Schlegel s'est compromis derrière son but et en revenant il a effectué une parade qui l'a fait glisser jusqu'à Locarno. Damien Riat a alors pu profiter du but désert.

Les joueurs de Geoff Ward ont logiquement doublé la mise à la 25e via la crosse de Michael Raffl, auteur de son premier but cette saison. Lugano a alors eu 1'20 à 5 contre 3, mais les Tessinois n'ont pas su battre Pasche. Et à la 37e, c'est Ken Jäger qui a pu ajouter un but au milieu d'une défense luganaise à la rue.

Kevin Pasche a de nouveau manqué de peu son 8e blanchissage de la saison. La faute cette fois à une réussite de Luca Fazzini à la 43e. Le LHC profite de cette victoire pour passer à 72 points.

Ajoie s'incline à Berne

C'est donc toujours cinq de mieux que Berne. Les Ours n'ont pas eu de problème pour dominer Ajoie 5-1 à domicile. Les Jurassiens y ont cru l'espace de quelques minutes, puisque Hazen a ouvert la marque à la 12e. Seulement Czarnik a égalisé à la 18e. Juste après la mi-match, les Bernois ont inscrit deux nouveaux buts et la messe fut dite. Au final, les joueurs de la capitale ont tiré 48 fois au but contre 24 lancers côté jurassien.

Derrière les deux clubs, on retrouve Zurich qui est allé s'imposer sur la plus petite des marges à Langnau (1-0). Une confirmation de plus du talent de Stéphane Charlin dans les cages emmentaloises.

Miranda en sauveur

Egalement en déplacement au Tessin, mais plus haut dans le canton que Lausanne, Genève a eu recours à la prolongation pour repartir de la Léventine avec deux points (2-1 ap).

La décision est tombée à la 62e grâce à Marco Miranda sur un joli service de Sami Vatanen. Et si l'on se fie au nombre de tirs de chaque côté, la victoire genevoise est un peu flatteuse. Un peu comme Berne face à Ajoie, Ambri a mitraillé Raanta de 46 tirs, tandis que les Greant n'ont expédié que 27 lancers sur Gilles Senn. Mais ce n'est pas la quantité qui fait la différence.

Privés de Manninen, suspendu cinq matches pour avoir donné un coup de crosse à un officiel mercredi soir à Zoug, les Aigles ont dû s'appuyer sur leurs autres imports. Et par chance, les Grenat peuvent compter sur Teemu Hartikainen, sorte d'assurance tous risques. A la 27e, le Finlandais a inscrit son 16e but de l'exercice, sa 5e réussite lors des sept derniers matches.

André Heim a pu égaliser à la 50e dans une partie où il n'y a pas eu la moindre minute de pénalité. Genève est toujours 10e avec 47 points et trois longueurs de retard sur Rapperswil qui a battu Kloten 5-2.

/ATS