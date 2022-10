Lausanne engage le Slovaque Richard Panik

Le Lausanne HC tient son huitième joueur étranger. Il s'agit de l'attaquant slovaque Richard Panik (31 ans), qui s'est engagé jusqu'au terme de la présente saison.

Panik peut se targuer d'avoir disputé plus de 500 matches de NHL sous les couleurs de Tampa Bay, Toronto, Chicago, Arizona, Detroit et les New York Islanders. La saison dernière, il s'est toutefois retrouvé en AHL avec les Bridgeport Islanders avant d'être prêté aux Chicago Wolves.

'Richard est un joueur qui possède une riche expérience du plus haut niveau, souligne l'entraîneur John Fust dans un communiqué du club vaudois. Avec son gabarit impressionnant, il peut endosser le rôle de power forward comme celui de buteur.'

Après avoir passé avec succès les examens médicaux, l'international slovaque (188 cm/92 kilos) s'est déjà entraîné avec les Lausannois mercredi matin. L'engagement de Panik devrait permettre de remplacer l'Autrichien Michael Raffl, blessé pour une longue période.

Panik est le huitième renfort étranger du LHC cette saison après Martin Gernat (SVK), Daniel Audette (USA-CAN), Cory Emmerton (CAN), Robin Kovacs (SWE), Michael Raffl (AUT), Miikka Salomäki (FIN) et Jiri Sekac (CZE).

