Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux

Lausanne et Gottéron n'ont pas réussi à enchaîner un deuxième succès en 24 heures en National League, s'inclinant respectivement face à Lugano (5-1) et à Langnau (6-0) samedi.

Battu 6-2 à Fribourg la veille, Genève-Servette a pour sa part parfaitement réagi en renversant Berne (2-1 après prolongation).

Le LHC, qui avait mis fin à une série de quatre défaites vendredi en s'imposant à Berne, a payé cher sa mauvaise entame de match face à Lugano. Devant leur public, les Lions étaient ainsi menés 2-0 après 5'58, Aleksi Peltonen ayant qui plus est trouvé la faille en infériorité numérique pour doubler l'avantage tessinois.

Le capitaine Damien Riat a certes permis au LHC de se relancer en concrétisant ce même 'powerplay' (8e). Mais Lugano a repris deux longueurs d'avance à la 25e grâce à une réussite chanceuse de Zach Sanford (deux buts samedi).

Les Tessinois ont fait le plus dur en résistant durant les cinq minutes de pénalité écopées par David Aebischer pour une obstruction sur Michael Hügli (39e). Et Giovanni Morini a scellé l'issue de cette rencontre en inscrivant son premier but de la saison (46e, 4-1), profitant d'une nouvelle bévue défensive lausannoise.

Des Dragons endormis

Convaincant vendredi face au GSHC (6-2) devant son public de St-Léonard, Fribourg-Gottéron a totalement manqué son affaire en terre emmentaloise samedi. Loïc Galley a passé un début de soirée compliqué, capitulant à trois reprises au cours des cinq premières minutes de jeu.

Le temps-mort pris par Roger Rönnberg après le 3-0, signé Oskars Lapinskis d'un tir en pleine lucarne, n'a pas changé grand-chose. Les Dragons ont retrouvé leurs esprits, mais leurs minces espoirs ont été enterrés lorsque Hannes Björninen a marqué le 4-0 à la 22e. Galley a même cédé sa place à Reto Berra après le 5-0 (27e).

Genève-Servette est pour sa part revenu de loin avant d'empocher deux points qui lui permettent de repasser au 4e rang, devant Fribourg. Menés par Berne après un but signé à 5 contre 4 par Marco Lehmann (49e), les Grenat ont égalisé à 1'05 de la fin du temps réglementaire sur une réussite de Josh Jooris.

Poussé par leurs quelque 7000 supportes (on jouait à guichets fermés aux Vernets), le GSHC a su surfer cette vague en 'overtime'. Le Finlandais Jesse Puljujärvi a fait parler sa vitesse pour aller tromper Sandro Zurkirchen après seulement 1'15 de jeu dans cette période supplémentaire.

15 sur 16 pour Davos

Davos continue par ailleurs son impressionnante marche en avant. Les Grisons ont battu 3-1 les Zurich Lions, doubles champions en titre, pour décrocher leur 15e succès en 16 matches. Les joueurs de Josh Holden, qui ont fait la différence grâce à deux buts inscrits en supériorité numérique, n'ont égaré que 4 points jusqu'ici!

Le dernier match de la soirée a vu Ambri-Piotta s'imposer 3-1 sur la glace de Kloten. Les Léventins ont forcé la décision sur une réussite en infériorité numérique de Lukas Landry, auteur du 2-0 à la 46e. Ils dépassent ainsi un CP Berne mal en point (7 défaites en 9 matches pour les Ours) et se retrouvent au 12e rang.

/ATS