Lausanne et Suomela ont su monter en puissance

Lausanne a validé son ticket pour une deuxième finale de National League consécutive en écartant Fribourg 5-1 au 7e match de la demi-finale. Et ce grâce à un Antti Suomela particulièrement dominant.

Durant ces play-off, Lausanne comptait trois potentiels 'soucis' dans son jeu: le rendement de sa première ligne, son power-play et les performances de son jeune gardien Kevin Pasche. Ce dernier match contre Fribourg, et même les duels précédents, ont fini par dissiper tous les doutes.

Pasche a effectué une très jolie sortie, n'encaissant qu'un but et se gardant bien de répondre aux provocations de Reto Berra. Hormis les actes I et IV, le portier de 22 ans a livré la marchandise. Lors des trois derniers succès vaudois, il n'a pris que trois buts avec des pourcentages d'arrêts de 95,8, 96,3 et 96,6 pour finir.

'Je faisais des bons matches, mais il me manquait cet arrêt supplémentaire que j'arrivais à faire, a reconnu le gardien des Lions. J'ai été de mieux en mieux. Contre Langnau c'était dur parce que j'avais peu de shoots et quand il y en avait, c'était dangereux. Je n'ai pas eu beaucoup de shoots au début, mais dès le premier arrêt c'est allé et ça a roulé.'

Un power-play à nouveau efficace

Le jeu de puissance est aussi monté...en puissance. Au cours de l'acte V, c'est l'avantage numérique qui permet au LHC d'égaliser. Jeudi à Fribourg, le 2-1 de Riat tombe avec un homme de plus sur la glace et samedi soir c'est à nouveau Riat qui débloque la situation après 2'30 après un excellent travail de Suomela.

Suomela, justement. Le top scorer finlandais a pesé de tout son poids sur ce match décisif. Passeur sur le 1-0 et le 3-0, le centre no 1 de Lausanne a en plus marqué ce 2-0 qui a permis au LHC de maintenir Fribourg à distance. Il a bouclé sa soirée de travail avec un but, le 4-1, dans la cage vide. Pointé du doigt avec ses compères d'une première ligne si performante en saison régulière, l'ancien attaquant des San Jose Sharks a explosé samedi. Mais il avait déjà haussé le ton depuis la troisième partie. Sur ses cinq dernières rencontres, Suomela a inscrit 10 points (2 buts/8 assists).

'Bien sûr que ça fait plaisir de se qualifier et de marquer des points, a lancé celui qui fut nommé meilleur joueur côté vaudois. Pour être honnête, je ne me sentais pas au top en me levant. J'avais un peu de fièvre. La fièvre est partie et évidemment que je suis heureux d'avoir pu survivre de la sorte. J'ai essayé de me concentrer encore plus avant le match et ça a peut-être aidé.'

