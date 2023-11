Lausanne garde le bon cap

Lausanne est désormais 4e de National League. Les Vaudois ont dominé Ajoie 5-0 dimanche à Malley.

Quatre victoires consécutives, huit succès lors des dix derniers matches, le LHC affiche une excellente santé en ce moment. Et si la victoire de samedi à Bienne fut acquise grâce à une belle réussite et un Kevin Pasche très à son affaire dans les buts, celle face à Ajoie ne souffre aucune discussion.

Dès que les Lions ont pu débloquer la situation à la 14e grâce à Tim Bozon et faire pleuvoir des milliers de peluches, Ajoie n'a jamais revu son adversaire. A la 17e, c'est Hügli qui a pu doubler la mise en battant Patenaude pour un second but de la troisième ligne. Au cours du tiers médian, les Finlandais ont pris les choses en mains grâce à Salomäki (26e) et Suomela (30e).

Ajoie n'a jamais pu sortir la tête de l'eau et Suomela a pu y aller de son doublé (48e). En power-play qui plus est.

Cette victoire permet au LHC d'occuper provisoirement la 4e place du classement avec 44 points. Les Vaudois prennent surtout un peu de marge par rapport à la 7e place de Lugano (38 pts). Ils reçoivent Langnau mardi et se déplacent à Porrentruy vendredi.

/ATS