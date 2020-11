Lausanne gifle Fribourg grâce à un Malgin tonique

Pour la seule partie au programme de ce dimanche 'de solidarité', Lausanne a confirmé son statut de leader avec un 8e succès en dix matches. A Malley, le LHC a battu Fribourg 6-1.

Cinquième victoire de rang pour Lausanne et confirmation que les Lions possèdent une ligne de feu. Les Fribourgeois avaient réussi leur week-end en allant s'imposer la veille à Berne et hormis un bon passage durant le tiers médian, ils ont été déclassés par des Vaudois bien à l'heure.

Une chose est sûre, c'est que ce Lausanne-là peut compter sur un joueur au-dessus de la moyenne en la personne de Denis Malgin. Le joueur des Toronto Maple Leafs impacte grandement le jeu des Vaudois. Flanqué de Charles Hudon et de Brian Gibbons, le centre aux racines russes a de nouveau noirci la feuille de statistiques avec deux buts et deux assists.

Mais si la ligne fonctionne aussi bien, c'est aussi en raison de l'excellent travail de Brian Gibbons. Arrivé sans fracas en comparaison de Cory Conacher et Mark Barberio, l'Américain en est à 7 points en autant de rencontres de championnat et son apport ne se limite pas qu'à une dimension chiffrée. Sur le 1-0, il met Dave Sutter sur pression et piège Reto Berra avant de servir Malgin sur un plateau. Sur le 2-0, sa petite passe flippée à Malgin vaut un tiers du but d'Hudon et sur le 3-1, il dévie intelligemment le puck à la hauteur de la ligne bleue.

Fribourg y a cru un petit moment en réduisant la marque par Gunderson à 39'59 (2-1), mais la réussite de Malgin au retour de la deuxième pause (40'53) a eu raison des maigres ambitions de Gottéron. Sans doute un peu fatigué par l'enchaînement des matches au sortir d'une quarantaine, les joueurs de Christian Dubé n'ont pas à rougir. En revanche, la ligne de Julien Sprunger a eu de la peine à tenir le rythme ce dimanche.

A Lausanne, l'omniprésence de la première ligne réjouit tout le monde, mais il s'agira pour les autres de savoir se montrer efficaces si l'alchimie commençait à ne plus fonctionner. A noter encore que Lausanne a dominé Fribourg aux tirs 55-24, de quoi valider le net succès vaudois.

/ATS