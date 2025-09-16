Lausanne humilie Genève-Servette

Lausanne a humilié Genève mardi à Malley lors du premier derby lémanique de la saison pour la 4e journée de National League. Les Vaudois l'ont emporté 11-0.

La honte, le déshonneur, l'humiliation. Le jeûne genevois a eu lieu jeudi dernier, mais les Aigles ont visiblement voulu poursuivre l'histoire en jeûnant devant le but adverse. Incapables de produire quoi que ce soit de solide, les joueurs de Yorick Treille ont été disséqués par un LHC à qui tout a réussi. En ce mardi 16 septembre, le LHC s'est mué en entreprise de désinfection où aucune araignée n'a survécu tant les joueurs vaudois ont chassé les toiles du but adverse.

Lausanne a commencé son match comme face à Fribourg. Les Lions ont joué simple en mettant la pression sur la cage de Stéphane Charlin. Après une première grosse occasion pour Riat (5e), les Vaudois ont ouvert le score à la 8e par l'entremise de Théo Rochette. Bien lancé, le numéro 90 a battu Charlin à mi-hauteur.

Triplé de Rochette

Comme lors du match contre Gottéron, le LHC a doublé la mise. A la 18e et alors qu'ils étaient à 5 contre 3, c'est Erik Brännström qui a nettoyé la lucarne de Charlin d'un puissant tir. Le tiers médian a tourné à la démonstration avec des Lions qui ont enlevé le deuxième vingt 6-0 ! Stéphane Charlin n'a d'ailleurs pas résisté au 5-0 de Czarnik et a cédé sa place à Robert Mayer à la 24e.

Mais ce changement n'a eu aucun effet. Les Lausannois ont continué à se montrer cliniques. Théo Rochette y est allé de son triplé, tandis qu'Austin Czarnik a inscrit 5 points (1 goal/4 assists).

Bien entendu, ce résultat est le plus gros écart jamais réalisé dans l'histoire moderne du club vaudois. Avant cela, les plus grosses victoires étaient des 8-1 face à Davos le 15 octobre 2016 et en play-off face à Langnau le 23 mars 2019. Quant aux derniers matches avec plus de dix buts, il faut remonter au 28 janvier 2022 lorsque Zoug avait écrasé Ajoie 11-0. A noter que Genève avait encaissé dix buts aux Vernets le 2 octobre 2021 face à Ambri lors d'un revers 10-4. Mais là, la pilule passe encore plus mal.

/ATS