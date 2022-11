Lausanne offre une première victoire à son coach, pas Berne

Pour son deuxième match à la tête du LHC, Geoff Ward a connu les joies de la victoire en National League. Son équipe a battu le champion en titre Zoug 3-2 ap.

Pour cette rencontre, les Vaudois ont dû se passer des services de Raffl, Stephan et Jäger, tous trois blessées. Le dernier cité sera d'ailleurs absent pendant 4 semaines suite à une blessure au haut du corps selon une information de Blick.

Lausanne a pris l'avantage grâce au premier but cette saison de son capitaine Lukas Frick (14e). Une avance qui n'a même pas tenu une minute avant l'égalisation de Zoug par Dario Allenspach. Emmerton a redonné l'avantage aux Lions peu après la demi-heure, mais ceux-ci ont été une nouvelle fois rejoint par les joueurs de Suisse centrale à la 46e.

Malgré un but annulé de Damien Riat en fin de match pour un hors-jeu et une cage vide manqué par le Zougois Tobias Geisser, les deux équipes ont dû partir en prolongations. Il n'aura alors fallu que 42 secondes à Daniel Audette pour tromper Leonardo Genoni et offrir une première victoire à son entraîneur.

Première ratée pour Söderholm

Le derby des Zaehringen entre Berne et Fribourg marquait les débuts du Finlandais Toni Söderholm à la tête des Ours. Face à Gottéron, le remplaçant de Johan Lundskog a vu son équipe rapidement devoir courir après le score à la suite du 1-0 de Sprunger en power-play à la 6e minute.

Berne a toutefois refait son retard à quelques secondes de la deuxième pause grâce à une réussite, également en avantage numérique, de Colton Sceviour. C'est pourtant Fribourg qui a pris le large dans l'ultime tiers grâce à des buts signés Samuel Walser (52e) et Marcus Sörensen dans la cage vide (59e) et pour signer une deuxième victoire ce week-end.

Bienne s'enlise

Couchant sur trois défaites de rang, le HC Bienne voulait profiter de son déplacement chez le promu Kloten pour se refaire une santé. L'ouverture du score de Brunner après 12 minutes de jeu faisait même penser que les Seelandais allaient passer une soirée tranquille dans la banlieue zurichoise.

Toni Rajala et ses coéquipiers sont pourtant vite retombés dans leurs travers dès le deuxième tiers. La faute à un homme: Arttu Ruotsolainen auteur d'un quadruplé, dont trois buts en un peu plus de 13 minutes durant la deuxième période. Pas de quoi faire passer les maux de tête actuels de l'entraîneur biennois Antti Törmänen.

Ambri-Piotta va mieux

Après huit défaites de suite, Ambri semble retrouver des couleurs. Les Léventins ont signé un deuxième succès de suite ce week-end en prenant la mesure de Langnau 4-3 ap. Zurich s'est offert le scalp de Davos 4-3 après les tirs au but au terme d'une rencontre haletante.

