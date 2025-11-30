Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne a signé un quatrième succès de rang en National League. Dimanche à Langnau, les Vaudois l'ont emporté 4-3.

Des imports...importants. Finaliste des deux derniers championnats, le LHC a prouvé qu'il ne tenait pas que sur ses joueurs étrangers pour avancer. Mais en ce dimanche à Langnau, les deux défenseurs non suisses de Geoff Ward ont fait la différence. Sami Niku y est allé d'un doublé et Erik Brännström de son 13e but de l'exercice.

Les Vaudois ont ouvert le score grâce à leur défenseur finlandais à la 7e, Langnau a attendu le deuxième tiers pour répliquer par son artificier numéro un, Andre Petersson, à la 25e. Les Lions se sont ensuite fait piéger à la 47e par leur ancien attaquant, Harri Pesonen, et alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Puis les défenseurs ont repris la parole. En moins de trois minutes entre la 51e et la 54e, Niku et Brännström ont aidé Lausanne à inverser la tendance. Puis une minute plus tard, le jeu de puissance vaudois n'a mis que neuf secondes pour trouver la faille par Fuchs.

Comme mercredi à Malley, Lausanne a sué jusqu'au bout pour dominer les Tigres, mais comme mercredi le LHC ajoute trois points à son compteur. Les Lions reprennent seuls la deuxième place avec 56 points, à onze unités de Davos.

/ATS