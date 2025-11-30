Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne a signé un quatrième succès de rang en National League. Dimanche à Langnau, les Vaudois ...
Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Lausanne a signé un quatrième succès de rang en National League. Dimanche à Langnau, les Vaudois l'ont emporté 4-3.

Des imports...importants. Finaliste des deux derniers championnats, le LHC a prouvé qu'il ne tenait pas que sur ses joueurs étrangers pour avancer. Mais en ce dimanche à Langnau, les deux défenseurs non suisses de Geoff Ward ont fait la différence. Sami Niku y est allé d'un doublé et Erik Brännström de son 13e but de l'exercice.

Les Vaudois ont ouvert le score grâce à leur défenseur finlandais à la 7e, Langnau a attendu le deuxième tiers pour répliquer par son artificier numéro un, Andre Petersson, à la 25e. Les Lions se sont ensuite fait piéger à la 47e par leur ancien attaquant, Harri Pesonen, et alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Puis les défenseurs ont repris la parole. En moins de trois minutes entre la 51e et la 54e, Niku et Brännström ont aidé Lausanne à inverser la tendance. Puis une minute plus tard, le jeu de puissance vaudois n'a mis que neuf secondes pour trouver la faille par Fuchs.

Comme mercredi à Malley, Lausanne a sué jusqu'au bout pour dominer les Tigres, mais comme mercredi le LHC ajoute trois points à son compteur. Les Lions reprennent seuls la deuxième place avec 56 points, à onze unités de Davos.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 07:45

Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader

Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader

Hockey    Actualisé le 29.11.2025 - 22:21

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Hockey    Actualisé le 29.11.2025 - 07:39

Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie

Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 28.11.2025 - 22:23

Articles les plus lus

Genève-Servette s'incline à Zoug

Genève-Servette s'incline à Zoug

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 22:09

Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie

Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 28.11.2025 - 22:23

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Hockey    Actualisé le 29.11.2025 - 07:39

Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader

Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader

Hockey    Actualisé le 29.11.2025 - 22:21

NHL: les Swiss Devils en verve

NHL: les Swiss Devils en verve

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 08:17

Genève-Servette s'incline à Zoug

Genève-Servette s'incline à Zoug

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 22:09

Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie

Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 28.11.2025 - 22:23

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Hockey    Actualisé le 29.11.2025 - 07:39

Lausanne se fait peur mais s'impose

Lausanne se fait peur mais s'impose

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 22:12

Genève-Servette: un quatrième trio de choc

Genève-Servette: un quatrième trio de choc

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 05:03

NHL: les Swiss Devils en verve

NHL: les Swiss Devils en verve

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 08:17

Genève-Servette s'incline à Zoug

Genève-Servette s'incline à Zoug

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 22:09