Lausanne possède une ligne diablement efficace

Lausanne a pris le meilleur sur Fribourg grâce à une performance de choix de sa première ligne. La triplette Hudon-Malgin-Gibbons a mis à mal la défense des Dragons.

Deux buts et deux passes pour Malgin, deux buts pour Hudon et trois assists pour Gibbons, la première ligne du LHC a dominé la partie contre Fribourg. 'Avec notre ligne je pense qu'on crée beaucoup de chances de marquer et ça aide l'équipe à avoir le momentum, explique l'ailier québécois. On a une bonne complicité les trois, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup se parler sur la patinoire. On se trouve bien, on fait nos choses en travaillant fort et quand on a la possibilité de tirer, on ne se pose pas de questions.'

Quand on évoque la précision de son lancer sur le 5-1, Charles Hudon se la joue modeste: 'Honnêtement, je ne l'ai pas vu rentrer (il rit). Mais comme je l'ai dit, on amène ces chances en tirant au but. Si ça va bien en ce moment, c'est parce que les années difficiles à Montréal sont derrière moi et que je peux m'amuser ici à Lausanne.'

Spectateur privilégié du trio, le capitaine Mark Barberio voit se développer une vraie complicité: 'On a beaucoup de profondeur. Malgin, Hudon et Gibbons commencent à avoir une très bonne alchimie. Ce sont trois joueurs très intelligents capables de finir les jeux. Gibbons je le connais depuis longtemps parce que j'ai joué contre lui en AHL. Je sais ce que c'est que de l'avoir comme adversaire parce qu'il est robuste. Il n'est pas spécialement grand, mais il joue grand. Ce que j'ai vu sur ce match, c'est beau à voir.'

On sait que l'importance d'avoir de la profondeur est essentiel en hockey sur glace, mais le fait d'avoir une ligne qui fonctionne bien permet bien souvent de se sortir de situations épineuses. A Lausanne, on espère que le trio ne fait que commencer son show.

/ATS