Lausanne prend les devants face à Davos

Lausanne a imposé sa loi à domicile dans l'acte III du quart de finale de play-off de National League qui les oppose à Davos. Les Vaudois se sont imposés 3-2 et mènent 2-1 dans la série.

Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Et si Lausanne a un peu tremblé sur la fin, c'est une forme de punition pour n'avoir pas su se détacher plus largement, notamment lors de la deuxième période. Mais au final, peu importe la façon puisque les Lions prennent les devants dans la série.

Lausanne avait bien terminé l'acte II aux Grisons, il a parfaitement commencé le troisième à Malley. Concentrés, les Vaudois ont ouvert le score à la 9e. Un but en power-play tombé de la canne de Glauser sur un lancer de Pilut, qui a de nouveau 'dansé' à la ligne bleue pour s'offrir une ligne de shoot.

Mieux, les Lions ont doublé la mise à la 11e sur une action d'école. Une entrée en zone suivie d'un délai, puis Heldner trouve Suomela qui centre pour une habile déviation de Frick. En allant devant le but, les joueurs de Geoff Ward ont été récompensés. Et le fait que ces deux réussites soient venues de deux défenseurs très en forme ne surprendra pas ceux qui suivent le LHC depuis quelques semaines.

Mais les Lausannois ont peut-être fait un peu trop fort trente secondes plus tard lorsque le coup de coude de Hügli a inutilement rencontré la tête de Chris Egli. Pénalité de 5 minutes assortie d'une pénalité de match totalement logique, et les Vaudois ont dû tuer ces 300 secondes en infériorité numérique. Le box-play a tenu le choc avec brio et permis aux Lions de conserver le momentum.

Un score de 2-0 en hockey n'est cependant pas gage de victoire, et les Vaudois l'ont compris à la 38e, lorsque Marc Wieser a pu réduire le score alors que Davos avait été outrageusement dominé durant tout le tiers médian.

Heureusement, les Lausannois ont eu la bonne idée de marquer très rapidement le 3-1 par Sekac à la 42e. La fin de match fut forcément tendue en raison de la réduction du score grisonne par Nussbaumer à la 53e sur un tir que Connor Hughes aurait dû bloquer.

La série repart maintenant aux Grisons samedi pour l'acte IV.

/ATS