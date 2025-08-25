Lausanne s'incline pour commencer

Lausanne n'a pas commencé la Champions League de la meilleure des façons. Les Vaudois se sont inclinés 4-1 en Finlande face à Lukko Rauma.

Tout avait pourtant bien démarré pour les Lions. Théo Rochette avait ouvert le score en power-play (8e) après une belle triangulation initiée par Czarnik, poursuivie par Caggiula, avant d'être conclue par le meilleur buteur des derniers play-off. Le numéro 90 du LHC a trompé Antti Raanta, ancien portier de Genève-Servette.

Mais en raison de leur indiscipline, les joueurs de Geoff Ward ont mis leur gardien Connor Hughes dans une situation compliquée. A la 16e, en power-play, c'est une déviation du patin de Heldner qui a offert l'égalisation aux Nordiques. Puis une minute plus tard, une faute de Brännström a permis à Jandric d'inscrire le 2-1 sur penalty.

Les joueurs de Rauma ont salé l'addition durant le troisième tiers à la 49e et à la 56e.

/ATS