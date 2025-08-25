Lausanne s'incline pour commencer

Lausanne n'a pas commencé la Champions League de la meilleure des façons. Les Vaudois se sont ...
Lausanne s'incline pour commencer

Lausanne s'incline pour commencer

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Lausanne n'a pas commencé la Champions League de la meilleure des façons. Les Vaudois se sont inclinés 4-1 en Finlande face à Lukko Rauma.

Tout avait pourtant bien démarré pour les Lions. Théo Rochette avait ouvert le score en power-play (8e) après une belle triangulation initiée par Czarnik, poursuivie par Caggiula, avant d'être conclue par le meilleur buteur des derniers play-off. Le numéro 90 du LHC a trompé Antti Raanta, ancien portier de Genève-Servette.

Mais en raison de leur indiscipline, les joueurs de Geoff Ward ont mis leur gardien Connor Hughes dans une situation compliquée. A la 16e, en power-play, c'est une déviation du patin de Heldner qui a offert l'égalisation aux Nordiques. Puis une minute plus tard, une faute de Brännström a permis à Jandric d'inscrire le 2-1 sur penalty.

Les joueurs de Rauma ont salé l'addition durant le troisième tiers à la 49e et à la 56e.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le GSHC engage le défenseur tchèque Jan Rutta

Le GSHC engage le défenseur tchèque Jan Rutta

Hockey    Actualisé le 25.08.2025 - 18:15

Ken Jäger fera son retour à Davos l'année prochaine

Ken Jäger fera son retour à Davos l'année prochaine

Hockey    Actualisé le 24.08.2025 - 12:23

Reto Berra rebondira à... Kloten

Reto Berra rebondira à... Kloten

Hockey    Actualisé le 23.08.2025 - 10:37

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Hockey    Actualisé le 22.08.2025 - 14:19

Articles les plus lus

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Hockey    Actualisé le 22.08.2025 - 14:19

Reto Berra rebondira à... Kloten

Reto Berra rebondira à... Kloten

Hockey    Actualisé le 23.08.2025 - 10:37

Ken Jäger fera son retour à Davos l'année prochaine

Ken Jäger fera son retour à Davos l'année prochaine

Hockey    Actualisé le 24.08.2025 - 12:23

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Hockey    Actualisé le 22.08.2025 - 14:19

Reto Berra rebondira à... Kloten

Reto Berra rebondira à... Kloten

Hockey    Actualisé le 23.08.2025 - 10:37

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09