Lausanne se fait peur mais s'impose

Lausanne a eu chaud en match décalé de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Langnau 6-4 grâce notamment à un triplé d'Erik Brännström.

Après avoir battu Zoug et Rapperswil, Lausanne avait envie de poursuivre cette série positive face à Langnau. Et c'est bien ce qui s'est passé. La bougie d'allumage a eu pour nom Erik Brännström. Celui qui est le meilleur défenseur offensif de National League s'est à nouveau signalé avec un triplé pour les deux premiers buts de la partie (12e et 28e). C'est encore lui qui a sauvé les Lions à la 59e sur l'unique power-play vaudois d'un tir aussi puissant que précis.

Sauvé car comme la veille contre Rapperswil, le LHC a concédé de bêtes pénalités lors de la troisième période et Langnau en a profité au maximum. De 4-1, le score est passé à 4-4 grâce, sans surprise, aux étrangers de l'Emmental. Pesonen et Petersson, trois fois, ont su faire le boulot.

Hormis Brännström, qui avait d'ailleurs disputé dix matches avec Langnau pendant un bout de saison covid en 20/21, les autres buts lausannois ont été inscrits par Sami Niku, Théo Rochette (15e goal de la saison) et Ahti Oksanen.

Avec 53 points, le LHC reprend ses distances par rapport à ses poursuivants directs que sont Genève et Fribourg, même si les Lions comptent deux matches de plus. Ils possèdent surtout dix points d'avance sur la 7e place.

