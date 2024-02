Lausanne se rapproche des play-off

Lausanne s'est rapproché d'une qualification pour les play-off de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Bienne 5-2.

Cela aurait dû être le tournant du match, le moment où Lausanne enfonce le clou pour prendre définitivement la mesure de Bienne. Lorsque Ken Jäger a inscrit le 2-1 à la 22e, les Seelandais ont demandé un coach's challenge pour un éventuel hors-jeu. Après visionnage, les arbitres ont confirmé le but et Bienne a reçu une pénalité pour avoir retardé le jeu. Sept secondes plus tard, c'est Yakovenko qui a sorti le puck de la surface de jeu et entraîné une nouvelle pénalité.

Les Vaudois ont donc bénéficié de 113 secondes de double supériorité numérique. Et ils n'en ont absolument rien retiré. Djoos a bien eu une occasion dans un angle fermé, mais Säteri s'est montré à son avantage. Les joueurs de Geoff Ward ont pourtant quand même pu doubler leur avance à la 27e. A la suite d'un bel effort de Raffl, c'est Bozon qui a pu signer un doublé et son 15e but de l'exercice.

Lors du tiers initial, les Lausannois avaient été les premiers à se mettre en évidence par l'entremise de Bozon. A la 10e, le Français avait récupéré un puck perdu par les Seelandais à la ligne bleue vaudoise et avait ensuite battu imparablement le gardien Säteri.

Les Biennois avaient répondu à 18e au terme d'une action un peu bizarre. Bachofner hérita du puck avant de tromper parfaitement Pasche d'un lancer en lucarne.

Après vingt premières minutes plutôt à l'avantage des Biennois, les Lions ont retrouvé des couleurs. Sans un but annulé de Pilut à la 53e pour un contact de Marti sur Säteri, les supporters vaudois auraient pu se détendre avant la 60e. Car même si Riat a inscrit le 4-1 à la 56e, Yakovenko a réduit la marque 27 secondes plus tard. Et Matikainen a sorti son gardien alors qu'il restait près de 3'30 à jouer!

Ce succès permet au LHC, 4e, de récupérer trois points d'avance sur Berne. Quant à Bienne, cette défaite hypothèque une place dans le top 6. Les victoires de Genève et de Davos n'arrangent en plus pas franchement les affaires des Biennois qui ont sept longueurs de retard sur le 6e Lugano.

/ATS