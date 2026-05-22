Le Canada assure l'essentiel face à la Slovénie

Le Canada s'est contenté d'assurer un service minimum vendredi à Fribourg.

Les joueurs à la feuille d'érable ont battu la Slovénie 3-1 pour cueillir un cinquième succès en cinq sorties dans ce championnat du monde.

Après avoir renversé de justesse la Norvège la veille (6-5 après prolongation), le Canada n'a pas pleinement rassuré ses supporters. Crosby et Cie ont survolé les débats, cadrant 32 tirs contre 14 pour leurs adversaires. Mais ils n'ont pas pu offrir un blanchissage à leur gardien Jet Greaves, trompé à 1'05 de la fin pour le 3-1.

Le Canada, qui pourrait bien être le principal contradicteur de la Suisse dans ce tournoi, a encore deux matches au programme dans la phase préliminaire. La troupe du coach Misha Donskov se frottera à la Slovaquie dimanche puis à la Tchéquie mardi, avec la première place de la poule B en ligne de mire.

Déjà battue à deux reprises dans ces joutes, la Suède est pour sa part repassée provisoirement du bon côté de la barre grâce à sa victoire aisée sur l'Italie (3-0). Le Tre Kronor n'aura guère le droit à l'erreur face à la Norvège (samedi) puis à la Slovaquie (mardi) s'il entend disputer les quarts de finale.

La Finlande rejoint la Suisse

Dans le groupe A, la Finlande a dominé la Grande-Bretagne 4-0 à Zurich pour revenir à hauteur de la Suisse avec 15 points glanés en cinq matches. Les Finlandais, qui ont ouvert la marque après 58 secondes de jeu, joueront vraisemblablement la 1re place de cette poule mardi soir face à la Suisse.

L'Allemagne a par ailleurs cueilli un succès précieux dans ce groupe A, son premier dans ce Mondial. La 'Mannschaft' a dominé la Hongrie 6-2 pour se relancer quelque peu dans la course aux quarts de finale. Les Hongrois, qui affichent trois points à leur compteur, défieront la Suisse samedi après-midi.

/ATS