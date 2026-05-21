Le Canada bousculé, la Finlande déroule

Le Canada a perdu des plumes jeudi dans le groupe B du Championnat du monde. Les Nord-Américains ont battu la Norvège 6-5 après prolongation.

A Fribourg, on n'est pas passé loin d'un exploit historique pour les Norvégiens. Si Ryan O'Reilly n'avait pas égalisé à la 59e (5-5) alors que les Canadiens avaient sorti leur gardien, les Scandinaves auraient quitté la glace avec un sourire jusqu'aux oreilles.

Après quarante minutes, le score était de 3-3, et déjà assez embarrassant pour les joueurs à la feuille d'érable. Cozens a ensuite inscrit le 4-3 en infériorité numérique, et on imaginait que ce coup sur la tête des Vikings serait rédhibitoire. Sauf que deux déviations plus tard, les Norvégiens ont pu renverser la vapeur et ont bien failli réussir un truc.

Sauf qu'en prolongation à 3 contre 3, les Canadiens n'ont mis que 29 secondes pour boucler l'affaire grâce à Mark Scheifele pour son triplé, sur des passes de Bouchard et Celebrini. Le Canada repasse en tête de sa poule avec 11 points sur 12 possibles.

La Finlande sans pitié

A Zurich, la Finlande a pour sa part étrillé la Lettonie 7-1 pour continuer son sans faute (12 points en 4 matches). Cueillis à froid par un goal de Balcers après dix secondes seulement, les Nordiques n'ont guère apprécié la blague. Alors, à la 16e, il y avait 3-1 pour la formation d'Antti Pennanen.

Les joueurs 'suisses' des Leijonat se sont mis en évidence avec Björninen, Maenälanen et Merelä buteurs. Attention également au binôme Barkov-Granlund qui a offert le 5-1 à Lundell en avantage numérique au début du troisième tiers.

/ATS