Le Canada facilement

Le Canada a logiquement commencé par un succès son Mondial à Stockholm. Les Nord-Américains ont dominé la Slovénie 4-0 pour leur entrée en lice dans le groupe A.

Tout autre résultat qu'une victoire de la bande à Crosby aurait été un tremblement de terre. Sans forcer, les joueurs à la feuille d'érable ont inscrit trois buts en supériorité numérique sans avoir vraiment eu le temps d'entraîner leurs unités spéciales.

L'attaquant des Islanders Bo Horvat s'est offert un doublé, tandis que Nathan MacKinnon a réussi trois points (1 but, 2 assists). Sidney Crosby n'a pas eu besoin de trop en faire, lui qui a piloté une ligne avec les deux jeunes Macklin Celebrini et Adam Fantilli. Les Canadiens ont tiré 44 fois au but contre 11 tentatives pour les Slovènes.

Dans le groupe B à Herning, le Kazakhstan a surpris la Norvège 2-1.

