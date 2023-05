Le Championnat du monde 2027 attribué à l'Allemagne

Le Championnat du monde 2027 aura lieu en Allemagne en a décidé l'IIHF lors de son congrès.

La Fédération allemande a été choisie par le Congrès de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) à Tampere par 102 voix à 34 en faveur du Kazakhstan. Les matches se disputeront à Dusseldorf et Mannheim.

L'Allemagne n'avait plus organisé de Mondial depuis 2017 et une édition couplée avec la France.

Les prochains Championnats du monde auront lieu en République tchèque en 2024, en Suède et au Danemark en 2025 et en Suisse (Zurich et Fribourg) en 2026.

/ATS