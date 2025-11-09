Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken

Le Kraken de Seattle s'est encore incliné face à sa bête noire en NHL, le Dallas du Soleurois ...
Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken

Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken

Photo: KEYSTONE/AP/Julio Cortez

Le Kraken de Seattle s'est encore incliné face à sa bête noire en NHL, le Dallas du Soleurois Lian Bichsel. Les Stars ont gagné 2-1 au Texas dimanche.

Dallas a ainsi signé un huitième succès de rang face à la franchise du nord-ouest des Etats-Unis. Celui-ci s'est décidé juste avant la première sirène, lorsque le Canadien Tyler Seguin a marqué le 2-1 décisif pour les Stars. Lian Bichsel a patiné plus de 15 minutes pour un bilan neutre.

Les Jets de Winnipeg et leur attaquant grison Nino Niederreiter ont de leur côté subi la loi des Ducks d'Anaheim (4-1). En Californie, les joueurs du Manitoba sont tombés sur l'une des meilleures équipes du moment en NHL, laquelle a signé une 7e victoire consécutive.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse termine sur une défaite

La Suisse termine sur une défaite

Hockey    Actualisé le 09.11.2025 - 14:21

Vegas subit la loi des Ducks en prolongation

Vegas subit la loi des Ducks en prolongation

Hockey    Actualisé le 09.11.2025 - 07:27

Les Devils toujours intraitables sur leur glace

Les Devils toujours intraitables sur leur glace

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 21:39

La Suisse malmenée par la Suède (8-3)

La Suisse malmenée par la Suède (8-3)

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 14:25

Articles les plus lus

Kurashev bat Niederreiter

Kurashev bat Niederreiter

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 07:21

La Suisse malmenée par la Suède (8-3)

La Suisse malmenée par la Suède (8-3)

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 14:25

Les Devils toujours intraitables sur leur glace

Les Devils toujours intraitables sur leur glace

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 21:39

Vegas subit la loi des Ducks en prolongation

Vegas subit la loi des Ducks en prolongation

Hockey    Actualisé le 09.11.2025 - 07:27

Suisse: Calvin Thürkauf blessé et forfait ce week-end

Suisse: Calvin Thürkauf blessé et forfait ce week-end

Hockey    Actualisé le 07.11.2025 - 15:45

Kurashev bat Niederreiter

Kurashev bat Niederreiter

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 07:21

La Suisse malmenée par la Suède (8-3)

La Suisse malmenée par la Suède (8-3)

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 14:25

Les Devils toujours intraitables sur leur glace

Les Devils toujours intraitables sur leur glace

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 21:39

NHL: Timo Meier décisif avec New Jersey, qui signe une 10e victoire

NHL: Timo Meier décisif avec New Jersey, qui signe une 10e victoire

Hockey    Actualisé le 07.11.2025 - 08:25

Swiss League: le HCC changera d'entraîneur la saison prochaine

Swiss League: le HCC changera d'entraîneur la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 07.11.2025 - 13:07

Suisse: Calvin Thürkauf blessé et forfait ce week-end

Suisse: Calvin Thürkauf blessé et forfait ce week-end

Hockey    Actualisé le 07.11.2025 - 15:45

Kurashev bat Niederreiter

Kurashev bat Niederreiter

Hockey    Actualisé le 08.11.2025 - 07:21