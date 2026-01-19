Le HC Bienne licencie son entraîneur Martin Filander

Martin Filander n'est plus l'entraîneur du HC Bienne. Le club seelandais a annoncé lundi son licenciement avec effet immédiat.

Le technicien suédois n'aura donc pas survécu à la lourde défaite 6-1 subie sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi. Le bilan comptable depuis le début de l'année 2026 était correct avec quatre victoires pour trois défaites, mais Bienne est toujours 11e et loin d'être assuré de disputer les play-off ni même le play-in.

'Au cours des dernières semaines, malgré certains développements sportifs, l'évolution globale de l'équipe n'a pas répondu aux attentes', justifie le conseil d'administration du club de National League dans un communiqué. 'Au-delà des résultats obtenus, le visage montré par l'équipe n'a pas toujours été à la hauteur des attentes légitimes du HC Bienne et de ses supportrices et supporters.'

Martin Filander avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant au Finlandais Petri Matikainen. Il avait déjà échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e). Ses deux assistants, Mathias Tjärnqvist et Beat Forster, qui prennent les commandes à titre intérimaire, auront la lourde tâche d'y parvenir.

