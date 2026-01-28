Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève

Fribourg s'est presque assuré la 2e place en National League. Les Dragons ont battu Genève 5-3 aux Vernets, alors que Lugano s'est incliné 3-2 dans le derby tessinois face à Ambri.

Et de huit! En dominant le GSHC, l'équipe de Roger Rönnberg a signé sa huitième victoire de rang grâce à un premier tiers de feu et un Robert Mayer... généreux.

Fribourg a ouvert le score à la 5e sur un superbe travail de Sprunger pour Biasca, seul au deuxième poteau. Ce but a piqué Genève au vif qui est parvenu à égaliser à la 7e par Manninen, auteur d'une habile déviation sur un lancer de Bozon.

Prêts à prendre leur envol, les Aigles vont pourtant être cloués au sol à la 8e. La faute à leur gardien Robert Mayer. Le numéro 2 du GSHC s'est fabriqué un but peu commun. Sur un tir de Rattie, le portier des Aigles a capté le puck dans sa mitaine avant de l'expédier de son propre chef dans les buts! Tout pataud, Mayer a ensuite regardé sa gobeuse vide à la recherche d'une réponse.

Mayer chassé de son but

La soirée de travail du portier aux racines tchèques a pris fin à la 16e lorsque Bertschy a inscrit le 3-1 en infériorité numérique. Appelé pour remplacer Mayer, Stéphane Charlin a vécu une mise en jambes compliquée, puisque Borgström a trouvé la faille pour le 4-1 à la 19e. De quoi mettre un point d'exclamation à un premier tiers cauchemardesque pour les Grenat.

Les hommes de Ville Peltonen ont dû attendre la 51e pour inscrire leur deuxième but par Verboon. Trop tard, même si Bozon a ajouté un troisième but à la 60e. Entre-temps, Gottéron avait pu scorer le 5-2 dans la cage vide par Bertschy.

Ambri s'offre Lugano

Solide 2e avec huit points d'avance sur Lugano, Fribourg peut en outre remercier Ambri. Pour la première de Jussi Tapola sur le banc, les Léventins ont pris le meilleur sur Lugano dans le derby tessinois. Un succès 3-2 qui permet à Ambri de laisser la 13e place à Kloten.

En dominant Rapperswil 4-3 grâce notamment à un doublé de Stransky, Davos a quant à lui rendu service à Lausanne pour consolider sa place dans le top 6. Car cette victoire du leader laisse les Saint-Gallois à neuf points des Vaudois avec le même nombre de matches. Autant dire que le Zoug-LHC de vendredi soir vaudra très cher, étant donné que les joueurs de Geoff Ward comptent également neuf longueurs d'avance sur ceux de Benoît Groulx.

