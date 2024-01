Les Devils battus, Siegenthaler blessé

Buteur samedi dans un match perdu 6-4 face à Vancouver en NHL, Nico Hischier était au terme de cette partie le seul membre valide de la colonie suisse des Devils.

Déjà privé des services de Timo Meier, New Jersey doit en effet désormais aussi composer avec la blessure de Jonas Siegenthaler.

Le défenseur zurichois s'est cassé le pied gauche en bloquant un tir adverse sur l'action du 2-0 des Canucks, inscrit par J.T. Miller à la 24e minute. Sa blessure intervient alors que les Devils évoluent depuis de longues semaines sans leur meilleur défenseur, Dougie Hamilton, dont la saison est peut-être terminée.

La franchise de Newark, qui n'a par ailleurs pas pu aligner samedi sa star Jack Hughes (blessé la veille face à Chicago), n'a rien lâché dans un match où elle fut menée 3-0 à la 25e et 5-2 à la 43e. Les Devils ont pu recoller à 3-2, encaissant cependant le 4-2 douze secondes plus tard, et à 5-4 à la 53e.

C'est Nico Hischier qui a marqué le quatrième but des Devils, déviant un tir de Brendan Smith pour sa 11e réussite - et son 21e point - de la saison. Mais les Canucks de Pius Suter (muet samedi) ont parfaitement résisté aux derniers assauts de New Jersey, scellant le score dans une cage vide à 71'' de la fin.

/ATS