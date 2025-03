Les Devils « muets » à Las Vegas

Au lendemain de sa victoire à Salt Lake City face à Utah, New Jersey n’a pas enchaîné. Les Devils se sont inclinés 2-0 à Las Vegas.

Les Golden Knights ont inscrit deux réussites à cinq contre quatre par Mark Stone et par Noah Hanifin pour forcer la décision dans l’ultime période. Ce succès leur permet de consolider leur première place dans la Pacific Division. Quant aux Devils, cette défaite, la 29e en 52 rencontres, leur coûte la deuxième place de la Metropolitan Division désormais occupée par Carolina.

Toujours sans Jonas Siegenthaler blessé, New Jersey a déploré la sortie en fin de rencontre de son meilleur compteur Jack Hughes, touché au bras. Le capitaine Nico Hischier et Timo Meier se consoleront toutefois avec le retour encourageant dans la cage de Jakob Markstrom qui n’avait plus joué depuis le 22 janvier en raison d’une blessure au genou. Auteur de 22 arrêts, le Suédois a maintenu les siens dans le match jusqu’au troisième tiers.

Nashville, sans Roman Josi blessé, s’est incliné 4-0 à New York face aux Rangers. Quant à Lian Bichsel, il a suivi des tribunes le succès 6-3 de Dallas face à St. Louis. Le Soleurois se remet gentiment d’une commotion cérébrale et il devrait rejouer mardi lors de la réception de New Jersey.

