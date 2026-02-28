Les Devils renouent avec la victoire

Après cinq défaites consécutives, les Devils ont renoué avec la victoire samedi en NHL. New Jersey a battu les Blues de Pius Suter 3-1, avec un but de Timo Meier et un autre de Nico Hischier.

Désigné première étoile, Timo Meier a ouvert la marque d'un tir du poignet à la 26e pour sa 16e réussite de la saison. Son capitaine Nico Hischier a scellé le score à 5'' de la sirène finale dans une cage vide pour son 20e but. C'est la sixième fois que le centre valaisan atteint la barre des 20 goals en neuf saisons de NHL.

Les Devils, qui alignaient aussi le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (+1), ont également pu compter sur Jacob Markström (25 arrêts) pour faire la différence. Mais c'est une relance manquée par le gardien suédois qui a permis à St. Louis de revenir à 2-1 à 1'18 de la fin du match, Pius Suter récupérant alors le puck derrière la cage avant de servir Pavel Buchnevich.

Les San Jose Sharks de Philipp Kurashev ont également mis fin à une série de cinq défaites d'affilée samedi. La franchise californienne s'est imposée 5-4 face aux Oilers de Connor McDavid, avec un assist à la clé pour Kurashev. Le centre bernois affiche 18 points à son compteur 2025/26, dont 3 en 5 matches joués depuis son retour de blessure juste avant les JO.

Bichsel bat Josi

Les Dallas Stars de Lian Bichsel ont décroché quant à eux leur huitième succès de suite en s'imposant 3-2 après prolongation face aux Nashville Predators de Roman Josi, aucun des défenseurs suisses n'inscrivant de point. Battu 6-2 par les Buffalo Sabres, le Lightning de Janis Moser a par ailleurs enchaîné une deuxième défaite d'affilée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis mi-décembre.

/ATS