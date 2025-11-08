Les Devils toujours intraitables sur leur glace

Septième match à domicile et septième victoire pour New Jersey ! Malgré un réel ascendant adverse, les Devils se sont imposés 2-1 devant Pittsburgh aux tirs au but.

Jesper Bratt et Paul Cotter ont battu le portier Artur Silovs dans le shootout. New Jersey avait ouvert le score par Arseny Gritsyuk à la 20e avant de concéder l’égalisation à la 33e sur une réussite de Ryan Graves. A la faveur de ce succès, les Devils se sont à nouveau emparés de la première place de la Metropolitan Division.

Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +1. En attaque, Timo Meier et Nico Hischier ont rendu une copie neutre. Touché au visage par un puck lors de l’ultime période, Nico Hischier a raté quelques shifts avant de revenir sur la glace.

/ATS