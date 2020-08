Les Golden Knights reprennent l'avantage

Les Golden Knights ont repris l'avantage (2-1) dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL qui les oppose aux Canucks. La franchise de Las Vegas s'est imposée 3-0 samedi à Edmonton.

L'homme du match fut le portier Robin Lehner, auteur de 31 arrêts pour signer son deuxième blanchissage dans la série. Têtes de série no 1 à l'Ouest, les Golden Knights ont également fait la différence sur des buts d'Alex Tuch, Zach Whitecloud et Mark Stone.

A l'Est, les Islanders de New York ont également repris l'ascendant (2-1) dans la série face aux Flyers. Tyler Pitlick a ouvert la marque pour Philadelphie, avant que Matt Martin et Leo Komarov ne donnent l'avantage à New York, un avantage confirmé au troisième tiers-temps par un but en supériorité numérique d'Anders Lee.

/ATS