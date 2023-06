Les Golden Knights sacrés en cinq matches aux dépens des Panthers

Les Golden Knights tiennent leur première Coupe Stanley. La franchise de Las Vegas a écrasé Florida 9-3 dans l'acte V de la finale des play-off.

Battue en cinq matches par Washington au même stade de la compétition en 2018 au terme de sa première saison en NHL, la franchise du Nevada n'aura donc pas tardé à ouvrir son palmarès. Elle n'a manqué qu'une seule fois les play-off en six années d'existence. C'était lors de l'exercice 2021/22.

L'arrivée de Bruce Cassidy (58 ans) au poste d'entraîneur fut pourtant le seul vrai changement opéré par le patron des opérations hockey George McPhee. Celui-ci n'a quasiment pas retouché un effectif renforcé une année plus tôt par l'arrivée du centre Jack Eichel dans le cadre d'un 'blockbuster trade'. La continuité a payé.

Les Golden Knights - qui ne comptent certes plus que six joueurs ayant participé à la campagne 2017/18 au côté du Zougois Luca Sbisa - ont maîtrisé leur sujet tout au long de la saison. En tête de la Conférence Ouest à l'issue de la saison régulière, ils ont dominé successivement Winnipeg (4-1), Edmonton (4-2), Dallas (4-2) puis Florida pour succéder au palmarès à l'Avalanche du Colorado.

Un triplé pour Stone

Vegas, qui a signé le 'break' dans le match no 4 en allant s'imposer 3-2 sur la glace des Panthers samedi, a maîtrisé son sujet mardi. Les Golden Knights ont ouvert la marque après 11'52'', Mark Stone trouvant la faille en infériorité numérique pour mettre un coup sur la tête des Panthers, et ont inscrit le 2-0 1'49'' plus tard.

Florida, qui avait renversé Boston au 1er tour des play-off après avoir été mené 3-1, a certes réduit l'écart à la 23e. Mais les Golden Knights ont forcé la décision en marquant quatre fois consécutivement dans le deuxième tiers, Michael Amadio signant le 6-1 à deux secondes de la deuxième sirène.

Le capitaine Mark Stone, auteur d'un triplé, fut le grand homme du match. Mais c'est bien Jonathan Marchessault (1 assist mardi) qui a été désigné MVP des play-off avec ses 25 points en 22 matches. Le Québécois est l'un des six 'rescapés' de l'effectif inaugural: il a rejoint Vegas dès la draft d'expansion en provenance de... Florida.

/ATS