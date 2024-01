Les Kings revoient la lumière

Après huit défaites de rang, Los Angeles revoit la lumière. Les Kings se sont imposés 5-2 à Raleigh contre Carolina.

Trevor Moore a signé un doublé pour dans une rencontre qui s’est jouée dans une ultime période remportée 4-1 par les Kings. Kevin Fiala est, en revanche, resté 'muet'. Il présente toutefois un bilan de +1 pour un temps de jeu de 17’55’’.

Avec ses 37 points, le St. Gallois partage à nouveau le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL avec Roman Josi. Le Bernois a, en effet, délivré un 29e assist lors de la défaite 4-1 de Nashville à Las Vegas dans l’antre du détenteur de la Coupe Stanley.

Plus tôt dans la journée, Pius Suter et Nico Hischier avaient également connu les affres de la défaite. Le Zurichois s’est incliné 4-3 aux tirs au but avec Vancouver à Columbus. Il a eu l’infortune de rater le dernier penalty de ce shootout face à l’ex-portier de Lugano Elvis Merzlikins. Quant au Valaisan, il a été battu 3-0 à Boston avec New Jersey qui évolue toujours sans Timo Meier et Jonas Siegenthaler.

/ATS