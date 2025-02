Les Stars gâchent le retour de Nico Hischier

New Jersey a connu la défaite samedi en NHL pour le retour de son capitaine Nico Hischier. Les Devils se sont inclinés 4-2 à Newark face aux Dallas Stars du défenseur soleurois Lian Bichsel.

Absent lors des six derniers matches des Devils avant la pause du Tournoi des 4 Nations en raison d'une blessure aux obliques, Nico Hischier a eu droit à un temps de jeu de 20'15, remportant 18 des 27 engagements qu'il a effectués. Le centre valaisan est resté 'muet', tout comme son coéquipier Timo Meier et Lian Bichsel.

'Ce n'était pas un mauvais match de notre part', a déclaré le no 13 des Devils, cité sur le site de la NHL. 'Nous avons commis une erreur, nous l'avons payée. Nous avons pris une pénalité, nous l'avons payée. Contre une telle équipe, ce n'est jamais une bonne idée d'être mené 2-0', a-t-il poursuivi.

Cette soirée de reprise s'est nettement mieux passée pour Nino Niederreiter, Kevin Fiala et Roman Josi. El Nino n'a certes pas inscrit de point samedi, mais 'ses' Winnipeg Jets ont cueilli leur neuvième succès d'affilée en allant s'imposer 4-3 aux tirs au but sur la glace des St. Louis Blues.

Fiala a quant à lui réussi un but et un assist au cours d'un match gagné 5-3 par les Los Angeles Kings face au Utah Hockey Club. L'ailier des Kings a été désigné troisième étoile de cette rencontre. Pas d'étoile pour Josi, mais un assist sur le but de la victoire des Predators, qui ont vaincu l'Avalanche 2-1 grâce à une réussite de Jonathan Marchessault à la 50e.

/ATS