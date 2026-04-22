Les Suisses affichent leur cohésion au milieu de la tourmente

Les joueurs et responsables de l'équipe de Suisse se sont efforcés de calmer le jeu devant ...
Les Suisses affichent leur cohésion au milieu de la tourmente

Les Suisses affichent leur cohésion au milieu de la tourmente

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les joueurs et responsables de l'équipe de Suisse se sont efforcés de calmer le jeu devant les médias mercredi à Bienne, à la veille du premier des deux matches amicaux contre la Hongrie.

Ils aspirent au retour à la tranquillité, après la polémique autour de Patrick Fischer.

'Nous avons un Championnat du monde à préparer', a répété l'équipe à l'unisson, à trois semaines du début du Mondial à domicile. L'affaire du faux certificat Covid de Patrick Fischer n'a pas créé la discorde au sein de la sélection, ont assuré les joueurs et le sélectionneur de l'équipe de Suisse Jan Cadieux, qui s'est pour la première fois présenté devant les médias après le licenciement de Fischer, la semaine passée.

La lettre du capitaine de la sélection Roman Josi, dans laquelle ce dernier a exigé la réintégration de Fischer à son poste, n'a pas non plus troublé le groupe, à en croire l'équipe. Cette missive était 'destinée exclusivement à l'interne' mais a néanmoins fuité dans les médias mardi.

'Nous avons beaucoup discuté de l'affaire la semaine dernière en Slovaquie, également avec nos joueurs de NHL. J'étais au courant de la démarche de Josi. Il m'a assuré personnellement que ses déclarations dans la lettre n'étaient pas dirigées contre moi', a relevé Jan Cadieux, qui a repris le poste de sélectionneur la semaine dernière alors qu'il était prévu initialement qu'il succède à Fischer après les Mondiaux seulement.

Il n'est par ailleurs pas question, a poursuivi l'ancien coach de Genève-Servette, de réintégrer Lian Bichsel. Le jeune défenseur des Dallas Stars et ex-joueur de Bienne est suspendu de la sélection nationale depuis plus de deux ans sur décision de Patrick Fischer, qui lui a reproché d'avoir refusé des sélections en équipe de Suisse M20 pour privilégier sa carrière en club. Cette suspension reste valable jusqu'au terme des Mondiaux, a précisé Cadieux. Il a ajouté que plusieurs personnes et instances avaient été impliquées dans la décision.

Quoi qu'il en soit, pour l'heure, Lian Bichsel est engagé en NHL, où son équipe dispute les 8es de finale des play-off face à Minnesota (1-1 dans la série).

/ATS
 

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