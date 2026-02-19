Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames. Au lendemain de la ...
Photo: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames.

Au lendemain de la conquête de la médaille de bronze aux Jeux de Milan-Cortina, le natif de Toronto a annoncé au micro de la SRF son intention de quitter son poste.

Colin Muller a, ainsi, conclu de manière abrupte les pourparlers entamés par Swiss Ice Hockey pour une éventuelle prolongation de contrat. La Fédération n'avait pas souhaité entamer cette discussion avant le tournoi olympique. Une marque de défiance sans doute aux yeux de Colin Muller.

/ATS
 

