Les Suissesses ont marqué un but aux Américaines

L'équipe de Suisse a perdu son 2e match au Championnat du monde dames à Brampton au Canada. Les Suissesses se sont inclinées 9-1 contre les Etats-Unis. Deux faits particuliers ont marqué cette partie.

D'abord, la Suisse figure désormais sur le livre des records des Championnats du monde. Elle est en effet l'équipe qui a reçu le plus rapidement un but dans l'Histoire des Mondiaux. Du moment où le palet est tombé pour le premier engagement et le but d'Abbey 'Rocket' Murphy, il ne s'est passé que 7 (!) secondes pour l'ouverture du score. L'attaquante américaine a pris le puck après le face-off et a passé en revue toute la défense helvétique pour battre la gardienne Saskia Maurer. Un nouveau record. L'ancien était de 13'' et datait de 1994.

Après sa défaite initiale contre le Canada (0-4), les Suissesses de l'entraîneur Colin Muller se frottaient à la deuxième grande nation du hockey féminin. La défaite, certes un peu ample, est tout à fait normale. Le seul point positif est que les joueuses suisses ont enfin inscrit un but aux Américaines. A la 51e minute, Rahel Enzler a repris un renvoi de la portière américaine pour inscrire le 7-1. Un événement puisque les Suissesses n'avaient plus inscrit un but contre les Américaines dans un match officiel depuis 2008 ou quatorze matches !

La Suisse disputera encore deux matches dans le tour préliminaire contre le Japon et la Tchéquie, deux adversaires plus abordables. Rappel: les équipes du groupe A sont déjà qualifiées pour les quarts de finale.

/ATS