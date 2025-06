Les Zurich Lions élus équipe européenne de l'année

Les Zurich Lions ont été élus équipe de l'année lors des European Hockey Awards à Prague. Le champion de Suisse a battu Brynäs, les Eisbären Berlin, le Dynamo Pardubice et SaiPa.

Comme l'écrit l'Alliance of European Hockey Clubs, la principale organisation de hockey sur glace en Europe, sur son site Internet, plusieurs aspects ont plaidé en faveur des Zurichois. Les Lions ont remporté la Champions League la saison dernière et ont défendu leur titre en National League. Le club a aussi été titré en M20, M17 et M15.

Dans les catégories individuelles, plusieurs acteurs de National League se sont hissés parmi les finalistes. Marco Bayer (Zurich) faisait partie des cinq nominés au coach de l'année, alors que Kevin Pasche (Lausanne) et Vinzenz Rohrer (Zurich) l'étaient pour le jeune de l'année.

Quant à Fredi Pargätzi, qui a présidé pendant 25 ans le comité d'organisation de la Spengler Cup et qui oeuvre toujours pour le tournoi, il a remporté le EHC Leadership Award pour ses qualités de dirigeant.

/ATS