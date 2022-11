Les attaquants suisses en verve

Les attaquants suisses ont fait parler la poudre mardi soir sur les patinoires de la NHL. Nico Hischier, Timo Meier, Kevin Fiala et Nino Niederreiter ont, en effet, tous marqué.

La palme revient à Timo Meier, auteur d'un doublé lors de la défaite 6-5 au shootout de San Jose devant Anaheim. Les Ducks ont concédé leur neuvième revers de la saison en douze rencontres malgré les deux réussites de l'Appenzellois au deuxième tiers pour le 3-3 et le 4-4. Crédité d'un bilan de +3, Timo Meier a obtenu la deuxième étoile.

Si Timo Meier n'arrête malheureusement pas de perdre, Nico Hischier découvre à nouveau les délices de la victoire après quatre mornes saisons. Victorieux 5-2 à Vancouver, New Jersey a cueilli un quatrième succès de rang. Les Devils n'avaient pas réussi une telle série depuis quatre ans. Nico Hischier a ouvert le score à la 5e sur une séquence de power play pour son cinquième but de la saison.

La défaite fut, en revanche, au rendez-vous pour Kevin Fiala et Nino Niederreiter. Pour son troisième match en quatre jours, Los Angeles s'est incliné 5-2 à Dallas. Kevin Fiala avait inscrit le 1-1 à la 26e. A Edmonton, le Nashville de Niederreiter et de Roman Josi a été désarmé devant la verve de Connor McDavid et de Leon Draisaitl, auteurs chacun d'un match à 4 points. La cinquième réussite de la saison d'El Nino et les deux assists de Roman Josi n'ont pas masqué les limites actuelles des Predators, battus lors de sept de leurs huit derniers matches.

Enfin Janis Moser et Arizona ont fêté un premier succès dans leur nouvelle enceinte bâtie au sein du complexe universitaire de Tempe et dont la capacité n'est que de 5000 places. Les Coyotes ont battu 3-1 Florida avec une passe décisive de Janis Moser, sa quatrième de la saison, sur le 2.1 marqué par Nick Ritchie à la 49e.

/ATS