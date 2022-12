Magnus Nygren quittera Davos à la fin de la saison

Magnus Nygren, le stratège de la défense du HC Davos, retournera à la fin de la saison dans son pays natal, la Suède. Le défenseur de 32 ans a annoncé sa décision sur le site Internet du club grison.

Nygren a justifié sa décision de quitter la National League après six saisons par la scolarisation de sa fille aînée l'année prochaine.

Nygren avait été transféré de Färjestad à Davos en 2017 et a toujours fait partie des joueurs ayant le plus grand temps de jeu et s'est souvent illustré sur la feuille des marqueurs. Il n'a pas encore décidé dans quel club suédois il poursuivrait sa carrière.

/ATS