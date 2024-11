Malgré les blessures, Lausanne reste un prétendant

Le LHC maintient le rythme au sein du trio de tête de National League. Et ce malgré des blessures qui s'empilent mais qui ne semblent pas vraiment affaiblir les Lions.

Déjà privés de Michael Raffl, Raphael Prassl (bas du corps), Ahti Oksanen (cervicales) et Lawrence Pilut (tendon d'Achille, puis bas du corps) à des postes importants, Lausanne a dû composer ce week-end sans son deuxième meilleur compteur, Théo Rochette (bas du corps). Touché à un coude à Fribourg vendredi (victoire 3-2 ap), Andrea Glauser a lui aussi manqué à l'appel dimanche lors de la victoire face à Langnau.

Le verre à moitié plein

Geoff Ward, l'entraîneur des Lions, ne s'apitoie toutefois pas sur son sort. 'La composition d'équipe la plus importante est celle qui se trouve sur la glace', formule le technicien canadien. 'Il y a des joueurs qui ont l'occasion de montrer ce dont ils sont capables et qui commencent à prendre confiance. C'est une bonne opportunité d'approfondir notre effectif à ce moment de la saison.'

Le mentor du LHC préfère voir le verre à moitié plein, car les pépins de gravité diverse subis par ses joueurs sont, selon lui, la faute à pas de chance. 'On ne contrôle pas ce genre de blessures. Ce ne sont pas des déchirures musculaires dues à une surcharge d'entraînement. Ce sont surtout des blessures d'impact', affirme-t-il.

Priorité à l'arrière-garde

Le fait que son équipe continue de carburer au rythme de deux points par match dans ces circonstances est donc réjouissant. Cela s'explique notamment par un accent mis sur l'assise défensive. 'La défense doit toujours être là pour nous, d'autant plus quand les blessés s'accumulent. On s'est concentré là-dessus ces deux dernières semaines lorsque l'infirmerie à commencer à se remplir et on voit que cela fonctionne bien', apprécie Geoff Ward. Face à Langnau, ses hommes ont certes montré quelques failles dans le troisième tiers-temps, mais sont restés globalement très solides.

Si le LHC n'a pas la meilleure défense du championnat et perd certains matches en encaissant trop de buts (6-2 à Zoug, 5-0 contre Genève en Champions League, 7-2 à Berne avant la trêve), il peut sans doute se satisfaire d'une situation actuelle qui n'était pas garantie à l'entame de la saison avec le départ de Christian Djoos et l'absence de longue durée de Lawrence Pilut. Les deux piliers défensifs avaient grandement participé à l'épopée qui a mené les Lions jusqu'au match 7 de la finale des play-off.

Le remplaçant de Pilut

Les deux hommes ont été remplacés par le Tchèque David Sklenicka et l'Américain Gavin Bayreuther, qui vivent leur première expérience en Suisse. Dimanche, le second a inscrit son deuxième but sous le maillot du LHC, le plus beau du match. 'J'essayais ces derniers temps de tirer un peu plus le puck. Quand tu marques de tels buts, cela donne de la confiance en vue des prochains matches', se réjouit le défenseur aux 122 matches de NHL, qui a naturellement eu besoin de quelques matches pour s'adapter à la surface de jeu européenne. 'En Amérique du nord, mon jeu s'était simplifié avec le temps. Ici, je retrouve un peu la façon que j'avais de jouer à mes débuts', explique-t-il.

Blessé à une cheville à l'entame de la saison 2023-24 (avec les Texas Stars, l'équipe ferme des Dallas Stars), Gavin Bayreuther a lui aussi été de longs mois sur la touche. 'Peu d'équipes voulaient de moi cette saison. John Fust m'a appelé et m'a raconté beaucoup de choses prometteuses sur le club. J'ai fait mes recherches sur la ville de Lausanne et sur la patinoire. C'est un très bel endroit et je suis heureux d'avoir pris cette décision', se réjouit-il.

'J'ai ma place au LHC'

L'Américain de 30 ans sait qu'il a été engagé pour pallier la blessure de Lawrence Pilut, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors d'un entraînement en Suède en juin. 'J'étais vraiment désolé pour Lawrence. Il a été super avec moi et m'a beaucoup soutenu à mon arrivée', révèle-t-il. 'Je lui suis vraiment reconnaissant.'

Les circonstances requièrent que Gavin Bayreuther s'affirme comme l'un des nouveaux piliers de la défense lausannoise. 'J'aime penser que j'ai ma place au LHC et que je peux aider l'équipe à remporter un titre', affirme l'arrière. La confiance qui émane du bonhomme ainsi que du vestiaire des Lions sera sans nul doute nécessaire pour rééditer, voire surpasser l'exploit du dernier exercice.

