Marc Lüthi quitte le « SCB »

Après 28 ans de bons et loyaux services, Marc Lüthi quittera le CP Berne dans quelques mois. Son successeur au poste de directeur général sera l'entrepreneur bernois Jürg Fuhrer.

Marc Lüthi a annoncé son départ pour la fin du mois d'avril lors d'une conférence de presse organisée lundi matin par le 'SCB'. Il préfère s'en aller après que des divergences de vue concernant la direction que devait prendre le club sont apparues lors d'une récente discussion intense avec le Conseil d'administration

Agé de 64 ans, Marc Lüthi a décidé de quitter complètement le club, et il vendra même les parts qu'il détient. Au cours des 28 années de son ère, le CP Berne a remporté six titres de champion de Suisse et deux Coupes nationales avec son équipe fanion. Les femmes du 'SCB' ont également remporté deux titres nationaux durant cette période.

Ce départ radical a une raison. En mars 2022, Marc Lüthi avait déjà démissionné de son poste de CEO après un accident médical (hémorragie cérébrale), mais il était resté président du Conseil d'administration. Raeto Raffainer lui avait succédé comme CEO. Un an plus tard, ce changement avait été annulé. 'Je sais depuis lors qu'une demi-démission n'est pas une option', a-t-il expliqué.

Son successeur est Jürg Fuhrer, qui est lui-même membre du Conseil d'administration du 'SCB' depuis 2024 en sa qualité de responsable des domaines Future, Gastronomie et Finances. L'entrepreneur bernois veut ramener le club là où il doit être, 'au sommet de la Ligue nationale', comme il l'a expliqué lundi.

/ATS