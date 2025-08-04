Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Kevin Fiala a mis sur pied un match de charité vendredi à Zurich. Une sélection de joueurs ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Kevin Fiala a mis sur pied un match de charité vendredi à Zurich. Une sélection de joueurs de NHL, avec de nombreux joueurs suisses, affrontera les Zurich Lions pour la bonne cause.

A l'exception de Roman Josi en convalescence, tous les Suisses évoluant en NHL feront partie de l'équipe de Fiala. L'argent récolté lors de la soirée sera destiné à l'hôpital des enfants de Saint-Gall ainsi que pour les sections juniors des Zurich Lions et d'Uzwil, soit les deux clubs dans lesquels l'international suisse a fait ses gammes.

Outre Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter et compagnie, la sélection de NHL, dirigée par Patrick Fischer, évoluera aussi avec Andres Ambühl. Deux mois après sa retraite, le populaire quadragénaire enfilera encore une fois les patins.

Le duo de gardiens sera composé par Akira Schmid et l'ancien footballeur tchèque Petr Cech. Après sa carrière sur les pelouses, celui-ci a entamé une reconversion sur la glace dans le championnat britannique.

/ATS
 

