Match de préparation: les Suisses en panne d'efficacité

L'équipe de Suisse s'est inclinée 2-0 à Viège en match de préparation contre la Slovaquie. La sélection dirigée par Patrick Fischer a payé cher un terrible manque d'efficacité.

Les Suisses ont souvent dominé et ont su se créer plusieurs occasions. Mais ils ont péché dans le dernier geste, gâchant ainsi plusieurs opportunités très nettes, notamment par Meyer et le vétéran Ambühl à plusieurs reprises. Le gardien Hlavaj s'est aussi montré intraitable et a signé un joli blanchissage.

Puck bêtement perdu

Après deux tiers, le score était toujours vierge malgré 27 tirs suisses contre 8 slovaques. La partie a tourné au début de l'ultime période. Un puck bêtement perdu derrière la cage de Senn a permis aux médaillés de bronze des derniers JO d'ouvrir le score par Holesinsky. Ils ont doublé la mise 49 secondes plus tard sur un tir de Cacho dévié.

D'ici aux Mondiaux de Riga, le visage de la sélection suisse va profondément changer. Il ne faut donc pas donner trop d'importance à ces rencontres de préparation. C'est surtout pour des joueurs pas certains d'aller aux Mondiaux une occasion de se mettre en valeur. Dans cette optique, Dario Meyer, Thierry Bader ou le débutant Johnny Kneubühler - qui a tiré sur le poteau à la 19e - ont marqué quelques points.

Les deux équipes se retrouveront pour un nouveau test dès samedi à Porrentruy.

/ATS