Meier aux Devils: neuf joueurs impliqués dans la transaction

Pas moins de neuf joueurs sont concernés par la transaction qui voit Timo Meier quitter San Jose pour rejoindre les Devils de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid.

Les Sharks retiennent par ailleurs 50% du salaire de l'Appenzellois (6 millions par an), dont le contrat porte jusqu'à l'été 2023.

L'échange a été réalisé dimanche après-midi, mais il a fallu attendre de longues heures avant d'en connaître les détails. Le défenseur Scott Harrington prend aussi le chemin de Newark, tout comme le jeune gardien Zachary Emond, l'attaquant Timur Ibragimov, le défenseur Santeri Hatakka ainsi qu'un 5e tour de draft.

Les Sharks, qui sont en pleine reconstruction, ont pour leur part mis la main sur les défenseurs espoirs Shakir Mukhamadullin et Nikita Okhotiuk, les attaquants Andreas Johnsson et Fabian Zetterlund, de même qu'un choix conditionnel de 1er tour au repêchage de 2023 et deux choix de draft en 2024.

Auteur de 52 points en 57 matches cette saison, Timo Meier (26 ans) rejoindra probablement sa nouvelle équipe lors de son déplacement dans le Colorado mardi. L'ailier appenzellois pourrait être associé à Nico Hischier mais pourrait aussi parfaitement évoluer au côté du centre-vedette des Devils Jack Hughes.

