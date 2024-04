Mené 3-2, Lausanne n'est de loin pas abattu

Lausanne n'aura pas le droit à l'erreur samedi soir à Malley.

Les Vaudois devront battre une troisième fois Zurich à domicile pour avoir le droit de disputer une 'finalissima' en Suisse alémanique mardi.

Les Lausannois savent parfaitement quand et comment ils ont perdu la cinquième manche. Un tir de Juho Lammikko dans un angle très fermé avec pourtant Lawrence Pilut en couverture, un Connor Hughes qui ne parvient pas à bloquer le puck et voilà Zurich en avance d'une longueur. Puis 51 secondes plus tard, Andrea Glauser perd sa canne alors que Zurich s'installe dans la zone de défense lausannoise. Le Singinois hésite à la récupérer. Lorsqu'il y va, Vinzenz Rohrer se trouve dans le slot et peut battre imparablement Hughes.

Sans ce premier but sous forme de coup du sort, il y a fort à parier que les Lions de Malley n'auraient pas encaissé le deuxième. C'est sans doute pour cela que les joueurs de Geoff Ward sont apparus sereins devant la presse. 'On doit transformer nos occasions, relevait Miikka Salomäki en zone mixte après la rencontre. Jouer deux périodes n'est pas suffisant en finale.'

Se concentrer sur soi

Lorsque Geoff Ward dit ne pas paniquer, le Canadien ne cherche pas à (se) rassurer. En dépit de vents parfois contraires, l'Ontarien est resté fidèle à son mantra 'jamais trop bas, jamais trop haut'. Buriné d'expérience, Geoff Ward n'y croit pas pour y croire, il sait parfaitement que ses joueurs ont les moyens de répondre. Car, depuis une défaite lors de l'acte V des quarts de finale face à Davos, les Lausannois ont maîtrisé leur sujet devant leur public. Et durant cette finale, les Vaudois l'ont emporté 4-2 puis 5-2.

'On va se préparer comme il le faut pour le match de samedi, explique le coach vaudois. Et comme d'habitude, nous nous concentrons sur nous-mêmes et pas sur l'adversaire. Il y a certainement des choses à améliorer pour samedi, notamment lors de la deuxième période, et c'est ce qu'on va faire.'

Vu de l'extérieur, on a le sentiment de voir une équipe en mission. Quand les joueurs du LHC s'expriment, ils ne donnent jamais l'impression d'être sous pression. La philosophie de leur coach ruisselle sur eux. A les entendre, l'acte VI de samedi ne sera pas la destination finale de leur voyage. Damien Riat a d'ailleurs donné rendez-vous à la presse la semaine prochaine: 'Malheureusement pour vous, il va falloir revenir ici mardi pour un septième match.'

Un Zurich diminué?

Quand Joël Genazzi évoque le vestiaire et la cohésion qui s'en dégage, le co-capitaine des Lions de Malley ne se perd pas en conjectures. La voix est posée. Le ton, très honnête, peut même parfois surprendre. Plutôt que l'abattement, les Lausannois transpirent la confiance en eux. Et avec le dernier changement en sa faveur samedi, le routinier Ward aura un léger avantage tactique.

Dans les rangs zurichois, Marc Crawford ne savait pas après le match de jeudi si Yannick Weber et Rudolfs Balcers, blessés au cours de la première période, allaient pouvoir tenir leur place samedi. Les Zurichois auraient la possibilité de faire jouer le défenseur Scott Harrington. Le Canadien de 31 ans a disputé 19 rencontres cette saison, dont les quatre contre Bienne en quarts de finale en raison de la blessure de Lammikko, mais il n'a plus été aligné depuis.

Ce qui est certain, c'est que Lausanne aura besoin de ses quatre lignes pour sortir vainqueur de ce duel et faire de la prédiction de Damien Riat une vérité.

