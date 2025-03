Merelä maintient Berne en vie

Fribourg a manqué une première balle de match en quarts de finale des play-off de National League. Les Dragons se sont inclinés 3-2 ap à Berne, mais ils mènent toujours 3-2 dans la série.

Berne peut dire merci à Merelä. Le top scorer a dévié un puck d'Aktell en power-play à la 80e pour conserver un espoir de qualification pour les demi-finales. Et dire que cinq minutes plus tôt, le Finlandais se faisait attraper le menton par le coude de Julien Sprunger... Avec le nez rougi, Merelä a joué les rennes pour guider les Ours vers la victoire. A noter que pour la troisième fois à Berne, la rencontre s'est décidée dans le temps supplémentaire.

Dans la lignée de leur domination dans l'acte IV, les Bernois ont pris les devants, mais il a fallu un peu de temps. Sur un joli rush de Lehmann, c'est Baumgartner qui a pu tromper Berra (11e). Quelques instants plus tard, c'est Merelä qui a pu subtiliser le puck à Gunderson pour se présenter seul face à Berra, mais le portier de Gottéron a eu le dernier mot.

Et alors que l'on imaginait un retour aux vestiaires avec un Berne menant 1-0, Fribourg a pu égaliser de manière assez incroyable par Linden Vey à huit secondes de la fin du tiers après plusieurs cafouillages.

Depuis le début de ce quart de finale, Fribourg sait profiter de la moindre occasion offerte par son adversaire. C'est précisément ce qui s'est passé à la 39e lorsque Sörensen a pu s'échapper alors que la pression des Ours se faisait assez forte. Le Suédois a battu Wüthrich pour donner l'avantage à ses couleurs.

En manque de réussite, Berne a finalement pu égaliser par Aaltonen qui a sauté sur un rare rebond accordé par Berra. Un 2-2 tombé après 50 secondes dans le troisième tiers.

Comme à son habitude depuis le début de cette série, Berra s'est montré sous son meilleur jour. Et notamment à la 70e en frustrant Vermin qui arrivait devant lui.

La série repart à Fribourg avec un acte VI programmé lundi soir. Lars Leuenberger doit espérer retrouver Rathgeb, annoncé malade en ce samedi soir. Car il aura besoin de toutes les forces pour contrecarrer un éventuel retour des Ours.

