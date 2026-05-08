Mondial 2026: Janis Moser sera de la partie avec la Suisse

Janis Moser fera partie de l'effectif suisse au Mondial 2026, a annoncé la Fédération vendredi ...
Mondial 2026: Janis Moser sera de la partie avec la Suisse

Mondial 2026: Janis Moser sera de la partie avec la Suisse

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Janis Moser fera partie de l'effectif suisse au Mondial 2026, a annoncé la Fédération vendredi. Le défenseur de 25 ans intégrera l'équipe après les derniers matches de préparation ce week-end.

Le joueur de Tampa Bay, éliminé au 1er tour des play-off de NHL par les Canadiens de Montréal, rejoindra le groupe mercredi prochain, à deux jours de l'entrée en lice de la sélection de Jan Cadieux face aux Etats-Unis à Zurich. En 79 apparitions avec son club cette saison, Moser a inscrit sept buts et délivré 22 passes décisives.

Lors du tournoi olympique de Milan, il s'était également révélé précieux avec la Suisse en étant impliqué dans quatre réalisations (1 but, 3 assists). Cadieux s'est réjoui de ce renfort de choix dans le communiqué: 'Avec JJ, nous gagnons un défenseur polyvalent, endurant et doté d'une grande intelligence de jeu. Il apporte une stabilité et une qualité indispensable à notre défense.'

/ATS
 

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